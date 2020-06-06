Развития и процветания: космонавт Анатолий Иванишин поздравил Иркутск с борта МКС

6 Июнь 2020 2020-06-06T17:37:03+03:00

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Анатолий Иванишин — не только профессиональный космонавт, совершающий сейчас свой третий полет на МКС. Он еще и почетный гражданин Иркутска, здесь он родился и вырос, здесь живут его родные. И он по-настоящему влюблен в город на Ангаре. Девятого апреля его «Союз МС-16» пристыковался к МКС. А сегодня он поздравляет город с праздником. С борта МКС.

«Дорогие иркутяне! Поздравляю вас с днем города. Наш город имеет богатое историческое прошлое и славные традиции. Заметны изменения в лучшую сторону. Желаю нашему любимому городу дальнейшего развития и процветания, а всем его жителям — крепкого здоровья, счастья, славных дел и новых свершений». Прослушать его поздравление можно здесь

Анатолий Иванишин должен провести в этот раз в космосе 196 суток. Он капитан корабля, вместе с ним на орбите - космонавт Роскосмоса Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди. После возвращения домой «космический» стаж» нашего знаменитого земляка составит больше года — 476 суток. (подробности)

СПРАВКА «КП»

Анатолий Иванишин - 112 космонавт России, Герой РФ - родился в Иркутске 15 января 1969 года. В столице Приангарья он окончил среднюю школу № 11 и Иркутский политехнический университет, потом поступил в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков на специальность летчик-инженер. В 2003 году получил еще одно высшее образование в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по специальности «Прикладная информатика в экономике».

В отряд космонавтов был зачислен в 2003 году. Участвует в космических экспедициях третий раз в качестве командира корабля.

ИСТОЧНИК KP.RU