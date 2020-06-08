2020-06-08T06:27:40+03:00
Происшествия

11-летний мальчик пропал без вести в Улан-Удэ

Его ищут уже сутки
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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11-летний мальчик пропал без вести в Улан-Удэ. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.11-летний мальчик пропал без вести в Улан-Удэ. Фото: ГУ МВД России по Бурятии.
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О пропаже 11-летнего Владислава Яшина из Улан-Удэ полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали, что утром, 7 июня мальчик ушел из дома по улице Бабушкина в Октябрьском районе города, и не вернулся. Никто из родных и друзей не знает, где он может находиться. Также сыщики выяснили, что ранее мальчишка уже уходил из дома.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщают особые приметы пропавшего ребенка. У него европейская внешность, рост 140 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, зеленые глаза. Был одет в синюю майку, бежевые бриджи, синие кроссовки.

Всех, кто, что-либо знает о местонахождении мальчика, просят обращаться в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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