9 Июнь 2020 2020-06-09T12:39:23+03:00

Налетчиков, которые напали на дом предпринимателей из Тайшета, нашли по ДНК. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Они украли из сейфа 5 миллионов рублей и ценности

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Действовали пятеро. Двое, будучи «мозгом» этого налета, искали исполнителей и разрабатывали схему нападения. Трое – это те, что за определенную мзду «пошли на дело». Сейчас усилиями сотрудников уголовного розыска, их коллег из Тайшета и Нижнеудинска, и следователей СУ СКР взяты четверо. Пятый пока в бегах.

«Как установили сотрудники полиции, в марте двое злоумышленников организовали разбойное нападение. Для этого они привлекли трех знакомых, которые через окно проникли в дом, расположенный на улице Юбилейная в городе Тайшете. Подозреваемые напали на 62-летнюю женщину и ее 16-летнего внука в момент, когда они спали», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Они связали бабушке и ее внуку руки скотчем и избили их. Из сейфа забрали деньги и украшения на сумму более пяти миллионов рублей и были таковы.

Однако через несколько дней взяли первого участника грабежа. Его вычислили, несмотря на то, что пострадавшие не видели лиц.

«Спустя несколько дней сотрудниками уголовного розыска был задержан первый подозреваемый. Его причастность к указанному преступлению подтвердилась совпадением его ДНК с тем, что был обнаружен на скотче, изъятом на месте происшествия. По ходатайству следствия 39-летнему жителю города Нижнеудинска судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - рассказывают подробности в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области.

Остальных искали уже по вполне конкретным данным. Буквально через месяц-другой под домашний арест были отправлены еще двое участников налета – местные жители 36 и 38 лет. А накануне был задержан четвертый, 27-летний житель Нижнеудинска, который скрывался в Ростовской области. Его взяли под стражу и скоро доставят в Иркутск. Сейчас ищут последнего участника налета.

Возбуждено уголовное дело за разбой в особо крупном размере и пособничество в разбое. Налетчикам грозит до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU