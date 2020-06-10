Автомобилистка, лишенная водительских прав, насмерть сбила пешехода и скрылась

10 Июнь 2020 2020-06-10T07:15:32+03:00

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В Куйтуне задержана 22-летняя местная жительница, которая на своем автомобиле Митсубиси сбила 43-летнего пешехода на трассе Куйтун-Уян-Новая Када, и даже не оказав ему первой помощи, и не вызвав врачей, скрылась с места ДТП. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался. Выйти на след виновницы аварии помогли очевидцы, благодаря которым составили ориентировку на ее машину.

- Выяснилось, что в 2019 году женщину лишили водительских прав за управление автомобиля в алкогольном опьянении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - А в мае этого года в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все подробности смертельной аварии. Чтобы избежать подобных трагедий, полицейские еще раз напоминают водителям региона о соблюдении скоростного режима на трассах и городских улицах.

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ИСТОЧНИК KP.RU