2020-06-14T08:15:30+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Тулунском районе: пассажир Тойоты погиб из-за пьяного водителя

Тойота Премио съехала с трассы в Тулунском районе
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Смертельное ДТП в Тулунском районе: пассажир Тойоты погиб из-за пьяного водителя. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиСмертельное ДТП в Тулунском районе: пассажир Тойоты погиб из-за пьяного водителя. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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Крупная авария произошла 14 июня на трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе. Около 8 утра 28-летний водитель Тойоты Премио, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина перевернулась и превратилась в груду искореженного металла. Водитель, а также пассажир, сидевший на переднем сидении, с различными травмами отправлены в больницу. Пассажир, который находился на заднем сидении, скончался еще до приезда медиков.

- Виновник ДТП по предварительным данным сел за руль пьяным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что еще 2015 году его лишали водительского удостоверения за езду в пьяном виде.

Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все подробности аварии, а также напоминают всем автомобилистам Приангарья, что садиться за руль в алкогольном опьянении смертельно опасно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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