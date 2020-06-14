Смертельное ДТП в Тулунском районе: пассажир Тойоты погиб из-за пьяного водителя
Крупная авария произошла 14 июня на трассе Р-255 «Сибирь» в Тулунском районе. Около 8 утра 28-летний водитель Тойоты Премио, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где машина перевернулась и превратилась в груду искореженного металла. Водитель, а также пассажир, сидевший на переднем сидении, с различными травмами отправлены в больницу. Пассажир, который находился на заднем сидении, скончался еще до приезда медиков.
- Виновник ДТП по предварительным данным сел за руль пьяным, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Выяснилось, что еще 2015 году его лишали водительского удостоверения за езду в пьяном виде.
Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все подробности аварии, а также напоминают всем автомобилистам Приангарья, что садиться за руль в алкогольном опьянении смертельно опасно.
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ИСТОЧНИК KP.RU