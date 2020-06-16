16 Июнь 2020 2020-06-16T11:23:07+03:00

Шесть ДТП с пьяными водителями произошло за сутки в Иркутске и районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Накануне вечером в региональном центре водитель «Ниссан Блюберд» не уступил дорогу, что должен был сделать согласно правилам дорожного движения, на пересечении улиц Седова и Красных Мадьяр. В итоге столкнулся с внедорожником «Тойотой Сурф».

«Полицейские, прибывшие на место, установили, что водитель «Ниссана» в состоянии алкогольного опьянения», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. –«Составлено три административных протокола за различные правонарушения».

Как показывает практика, этот случай, когда за руль иркутяне садятся в алкогольном опьянении – не единственный. Только за сутки в Иркутске и Иркутском районе произошло еще пять ДТП с участием пьяных водителей. Аварии были в микрорайоне Юбилейный, на улицах 30-й Дивизии, Центральной, в селе Максимовщина и в поселке Дзержинск.

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