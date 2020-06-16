2020-06-16T07:26:42+03:00
Происшествия

Дальнобойщику, по вине которого погибли фельдшер и водитель скорой помощи, грозит до 7 лет тюрьмы

Смертельная авария произошла на трассе в Шелеховском районе в декабре 2019 года [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Дальнобойщику, по вине которого погибли фельдшер и водитель скорой помощи, грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД России по Иркутской областиДальнобойщику, по вине которого погибли фельдшер и водитель скорой помощи, грозит до 7 лет тюрьмы. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
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В Иркутске завершено расследование крупного ДТП с участием фуры и кареты скорой помощи, которое произошло 13 декабря 2019 года. На трассе Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе водитель большегруза «Вольво», который ехал в сторону Иркутска не учел сложный рельеф местности, из-за чего прицеп тягача вынесло на встречную полосу по которой в этот момент проезжала медицинская «Газель».

За несколько часов до аварии, врачи доставили на ней в перинатальный центр беременную женщину и возвращались в Слюдянку. Заметив тягач шофер «скорой» попытался уйти от столкновения вправо на обочину, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм водитель неотложки, а также фельдшер скончались на месте. 35-летний дальнобойщик серьезных травм не получил и на время следствия был помещен под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

- Он отказывался сотрудничать со следствием, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Говорил, что причиной трагического ДТП являлось не нарушение им правил дорожного движения, а некачественная работа дорожных служб по устранению гололеда. Но, после проведения экспертиз его доводы отвергли. Выяснилось, что автомобиль был полностью исправен, проезжая часть хорошо почищена от снега и наледи. При этом напарник задержанного дальнобойщика, проезжавший перед ним на другом грузовике, соблюдая меры безопасности, успешно прошел этот отрезок пути, не создав аварийной ситуации.

Виновнику ДТП было предъявлено обвинение по статье. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело уже передано в суд. Вскоре будет вынесен приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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