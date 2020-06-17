BMW X6 сгорел ночью 17 июня в Иркутске
В Иркутске в ночь на 17 июня вспыхнул огонь в одном из дворов в микрорайоне Березовый. Загорелся автомобиль BMW X6. Пожарным сообщили о возгорании в 02.11 ночи.
- На момент прибытия к месту происшествия автомобиль был полностью в огне, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Ликвидирован пожар в 02.23. В результате пожара машина уничтожена почти полностью.
Был ли это поджог или короткое замыкание? Ответить на этот вопрос предстоит экспертам. Причина возгорания элитного кроссовера сейчас выясняется. Стоит отметить, что BMW X6 - одна из моделей немецкого производителя, стоимость которой достигает нескольких миллионов.
Автомобиль полностью уничтоженФото: ГУ МЧС по Иркутской области
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