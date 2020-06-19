7-летний мальчик выпал из окна 5 этажа в Ангарске

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:45:54+03:00

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ЧП в одном из жилых домов Ангарска. Ночью, из окна 5 этажа выпал 7-летний мальчик. В этот момент в квартире находился отец ребенка, который спал и не услышал, как сын забрался на подоконник. С различными травмами мальчика доставили в больницу. По словам врачей, он находится в тяжелом состоянии.

Подобный случай произошел днем ранее и в Иркутске. 5-летний мальчик, играя у открытого окна на втором этаже, заметил знакомую девочку, которая позвала его гулять на улицу. Ребенок решил выпрыгнуть из окна и получил травмы с ушибами. Инспекторы ПДН составили на мать пострадавшего малыша протокол, а семью поставили на профилактический учет.

Полицейские дают грустную статистику. За последние полтора месяца в Приангарье выпали из окон уже 10 детей, а с учетом данных 2018-2019. – 35. Каждый седьмой инцидент закончился гибелью ребенка.

- Почти в половине трагедии произошли из-за москитной сетки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Поэтому еще раз просим родителей быть внимательнее и советуем устанавливать специальные замки на ручках окон.

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ИСТОЧНИК KP.RU