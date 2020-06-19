Массовое тестирование на антитела к коронавирусу пройдет в Иркутской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:04:52+03:00

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Массовое тестирование на антитела к коронавирусу в Иркутской области пройдет в первой половине июля. Напомним, и.о. зампреда правительства Валентина Вобликова говорила о том, что Иркутская область попала в список 22 регионов страны, где пройдет тестирование населения на антитела к коронавирусу. Первыми, еще в конце мая,такое тестирование прошли москвичи. С 11 июня оно началось в Хабаровске, Тюмени и Санкт-Петербурге. Важным условием для начала исследований является прохождение пика заболевания, которое происходит сейчас в регионе.

"Желающие принять участие в исследовании с 22 по 29 июня должны заполнить анкету ( скачайте ее по ссылке - ред) и выслать ее на электронный адрес, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Иркутской области. - Если анкетируемый соответствует критериям включения для проведения обследования, он получит на указанную в анкете электронную почту регистрационный номер (ID) и приглашение сдать кровь на анализ (с указанием адреса и времени)".

В частности, в анкете уточняется, не ставили ли вам диагноз коронавирус, не контактировали ли вы с больными, каким образом провели период самоизоляции. Выбор участников тестирования на антитела к коронавирусу в Иркутской области будет проходить с учетом того, чтобы массовое тестирование прошли жители региона примерно поровну в каждой возрастной категории: дети до 17 лет, взрослые 18 – 29 лет, 30 – 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 – 69 лет, 70 лет и старше.

Сразу скажем -это исследование имеет научные цели, оно позволит выяснить, какой процент населения региона имеет антитела к коронавирусу, то есть уже когда-то встречался с ним и получил иммунитет. Также, как отмечал эпидемиолог, ассистент кафедры эпидемиологии и микробиологии ИГМАПО Юрий Лысанов, можно будет достаточно точно сказать, когда в регионе началось заболевание COVID-19.

Данные о состоянии популяционного иммунитета, которые планируется получить в ходе исследования, необходимы для разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в Иркутской области и в стране в целом, выявления особенностей эпидемического процесса, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике заболевания. Поэтому стоит пройти тестирование на антитела к коронавирусу, объявленное в Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU