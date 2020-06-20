В Ангарске ищут трех мужчин, которые расплачиваются за покупки купюрами «банка приколов»

20 Июнь 2020 2020-06-20T08:52:37+03:00

В Ангарске ищут трех мужчин, которые расплачиваются купюрами «банка приколов». Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Они носят с собой деньги, номиналом в 2 тысячи рублей

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В Ангарске завелась группа из трех сообщников, которые совершили уже несколько покупок в магазинах города, расплачиваясь за товар купюрами "банка приколов". При этом обманщики всегда предоставляют продавцу купюру номиналом в 2 тысячи рублей, получая сдачу настоящими деньгами. Трио уже попало на камеры видеонаблюдения в нескольких торговых точках города.

Чтобы добиться сходства с подлинной наличкой, мужчины наклеивают на сувенирные деньги фольгу, имитирующую защитную полосу. Так что, будьте внимательны!

- Всех, кто что-либо знает о личностях подозреваемых, либо их местонахождении, просьба сообщить в дежурную часть УМВД России по Ангарскому городскому округу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Либо, в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU