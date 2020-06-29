2020-06-29T19:09:57+03:00
Происшествия

За нападение на таксиста в Иркутске преступник осужден на 6,5 лет

Водителю удалось отбиться от нападавшего
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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За нападение на таксиста в Иркутске преступник осужден на 6,5 лет.За нападение на таксиста в Иркутске преступник осужден на 6,5 лет.Фото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Эта история произошла под Новый год, 29 декабря 2018 года. Поздно вечером на улице Франк-Каменецкого в Иркутске в машину такси села компания из трех человек. Дальше события развивались по сценарию боевика.

-Один из пассажиров нанёс ножевые ранения 46-летнему водителю такси, - сообщала подробности пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. - В ответ таксист также ударил ножом 40-летнего нападавшего.

Водителю удалось отбиться от нападавшего и трое пассажиров сбежали. А таксист попросил о помощи сотрудников ДПС, они вызвали медиков. Тем временем, полиция вызвала скорую помощь. Пока врач "Скорой"бинтовал потерпевшего, сотрудники МВД нашли и нападавшего, которому тоже потребовалась врачебная помощь, и двух его знакомых. Как выяснилось, преступник уже был судим по тяжким статьям УК.

Оба раненых попали в больницу. И вот, спустя полтора года после этих событий, нападавший ответил за преступление, которое квалифицировано как покушение на убийство. Суд приговорил его к 6, 5 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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