Задержан 17-летний подросток, который сбил двух пешеходов в Ангарске

29 Июнь 2020 2020-06-29T17:46:07+03:00

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Ангарские полицейские по горячим следам сумели задержать водителя Тойоты Ипсум, который утром, 29 июня сбил двух человек на пешеходном переходе в 8 микрорайоне, на проспекте Ангарский Напомним, сразу после ДТП, нарушитель, не оказав пострадавшим первой помощи и не вызвав врачей, скрылся, и бросив свою машину во дворах, сбежал. 32-летний пешеход получил тяжелые травмы. Еще одна попавшая под колеса женщина, по словам очевидцев не получила серьезных повреждений. Что касается водителя, то уже через час сыщики вышли на его след.

Выяснилось, что за рулем Тойоты Ипсум находился 17-летний подросток. После аварии, он убежал домой и отказывался открывать дверь полиции до прихода матери. Но как подросток без водительских прав оказался за рулем?

- Оказалось, что владелец оставил автомобиль своему несовершеннолетнему сыну, который в свою очередь разрешил сесть за руль своему знакомому, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Проводится проверка. Родителей молодых людей привлекут к ответственности по административным статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU