30 Июнь 2020 2020-06-30T05:41:07+03:00

Еще пять человек с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Причиной смерти трех из них стал COVID-19, еще двое инфицированных скончались от других болезней

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В Иркутской области растет не только количество случаев заражения коронавирусом, но и число смертей. Только за минувшие сутки в регионе скончались еще пять человек, которых лечили от COVID-19. Причиной смерти трех из них стал именно вирус, двух – иные заболевания. Общее число смертей перевалило уже за сотню – 102.

В больницах продолжают лечение 4385 пациентов. Как сообщают региональные власти, 73 из них сейчас находятся в тяжелом состоянии. Вылечили с начала пандемии уже 3066 человек. За минувшие сутки из больниц выписали 146 пациентов.

За последние 24 часа диагноз подтвердился еще у 238 заболевших. Общее число случаев заражения коронавирусом на территории Приангарья - 7553.

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ИСТОЧНИК KP.RU