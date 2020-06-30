Умер пешеход, которого сбил 17-летний подросток на Тойоте Ипсум в Ангарске

30 Июнь 2020 2020-06-30T06:51:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Скончался 32-летний ангарчанин, которого на пешеходном переходе сбил 17-летний водитель Тойоты Ипсум. Напомним, авария произошла 29 июня в 8 микрорайоне Ангарска. Парень, находящийся за рулем японского авто сбил переходящих дорогу по пешеходному переходу двух человек. После этого, даже не оказав им первую помощь и не вызвав скорую, скрылся. Пострадавший мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где через несколько часов скончался в реанимации. Вторая 53-летняя женщина получила ушибы и ссадины и находится на амбулаторном лечении.

Что касается нарушителя, то его удалось задержать по горячим следам. Выяснилось, что за рулем Тойоты Ипсума находился ранее судимый подросток, который бросил автомобиль во дворах домов, а сам спрятался дома, отказываясь открывать дверь полиции до прихода матери.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если он сопряжено с оставлением места его совершения», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Виновнику ДТП грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Добавим, что сейчас подросток помещен в изолятор временного содержания. Следователи будут настаивать на том, чтобы суд заключил его под стражу на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU