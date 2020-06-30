2020-06-30T18:43:19+03:00
Происшествия

Водитель иномарки устроил перестрелку на улице Дальневосточная в Иркутске

Двое мужчин получили травмы
Любовь АРБАТСКАЯ
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Водитель иномарки устроил перестрелку на улице Дальневосточная в Иркутске. Фото: скриншот видео из аккаунта dtp38rus в Инстаграме.Водитель иномарки устроил перестрелку на улице Дальневосточная в Иркутске. Фото: скриншот видео из аккаунта dtp38rus в Инстаграме.
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На улице Дальневосточная в Иркутске вечером во вторник, 30 июня, посреди дороги произошла потасовка между мужчинами, закончившаяся перестрелкой.

- Водитель автомобиля «Тойота Камри» произвел несколько выстрелов и скрылся, повредив другое транспортное средство, - рассказали подробности в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Двое мужчин получили травмы. В настоящее время устанавливаются все участники произошедшего. Введен план перехват.

В соцсетях быстро распространилось видео потасовки. На кадрах видно, как автомобиль, возле которого стоят трое мужчин, спешно уезжает, зацепив припаркованное авто. А за ним вдогонку бросается один из участников конфликта, но догнать не может и останавливается. Из-за чего на дороге случилось это разбирательство, пока неизвестно. Подробности станут известны позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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