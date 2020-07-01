1 Июль 2020 2020-07-01T05:51:55+03:00

Всех участников дорожного конфликта со стрельбой в Иркутске нашли. Фото: скриншот видео из аккаунта dtp38rus в Инстаграме.

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Полицейские в Иркутске нашли всех участников дорожного конфликта на улице Дальневосточной. Напомним, словесная перепалка между водителем «Тойты Камри» и водителем с пассажирами «Тойоты Тундра» перешла в потасовку, началась стрельба. Водитель «Камри» несколько раз выстрелил из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Произошло это 30 июня около 22 часов. После два человека обратились в медучреждение с травмами.

Сотрудники МВД объявили план «перехват». В течение нескольких часов все участники конфликта добровольно явились в полицейские участки.

«По предварительным данным, инцидент возник на фоне того, что, по мнению находившихся в пикапе мужчин, седан ехал медленно и создавал помеху движению», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU