Всех участников дорожного конфликта со стрельбой в Иркутске нашли
Полицейские в Иркутске нашли всех участников дорожного конфликта на улице Дальневосточной. Напомним, словесная перепалка между водителем «Тойты Камри» и водителем с пассажирами «Тойоты Тундра» перешла в потасовку, началась стрельба. Водитель «Камри» несколько раз выстрелил из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Произошло это 30 июня около 22 часов. После два человека обратились в медучреждение с травмами.
Сотрудники МВД объявили план «перехват». В течение нескольких часов все участники конфликта добровольно явились в полицейские участки.
«По предварительным данным, инцидент возник на фоне того, что, по мнению находившихся в пикапе мужчин, седан ехал медленно и создавал помеху движению», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU