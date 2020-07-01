Еще 233 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

1 Июль 2020 2020-07-01T06:13:15+03:00

Выздоровели в регионе с начала распространения новой коронавирусной инфекции 3378 заболевших

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В Иркутской области по данным на 1 июля продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. Только за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 233 заболевших. С начала распространения инфекции в регионе коронавирусом заразилось уже 7786 человек .

«Из этого числа продолжают лечение в больницах 1572 пациентов, 76 из них в тяжелой форме», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «2731 человек лечатся амбулаторно».

Из больниц за сутки выписали 312 сибиряков, общее число выздоровевших - 3378. К несчастью, в Приангарье борьба с коронавирусом не обошлась без смертей.

За сутки скончались еще три человека: один от коронавируса, двое от других тяжелых болезней. Число умерших 105: причиной смерти 47 из них стал коронавирус, еще 58 инфицированных умерли от других тяжелых болезней.

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ИСТОЧНИК KP.RU