1 Июль 2020 2020-07-01T06:07:16+03:00

Еще три человека с коронавирусом умерли за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об этом утром 1 июля сообщили в Оперативном штабе по коронавирусу в Приангарье

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В Приангарье продолжает расти не только количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, но и количество смертей от нее. За сутки коронавирус унес жизнь еще одного пациента в Иркутской области. Еще двое инфицированных скончались от иных болезней. В тяжелой форме болезнь на сегодняшний день переносят 76 человек. Общее число смертей - 105: 47 умерли от коронавируса, еще 58 заразившихся от других тяжелых заболеваний.

«В больницах региона продолжают лечение 1572 пациента, еще 2731 лечатся амбулаторно», .- сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области.

За сутки коронавирус подтвердился у 233 заболевших. Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии – 7786. Из них выздоровели пока только 3378 счастливчиков, за сутки выписали 312 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU