Из-за долгов по ипотеке недвижимость иркутян продали с торгов
Недвижимость двух иркутян пришлось продать с торгов, так они рассчитались с долгами перед кредитными организациями. Сибиряки не вносили ежемесячные взносы по ипотеке.
Когда к ним пришли судебные приставы, описали и арестовали имущество – дом и земельный участок в Иркутском районе у одного и 1-комнатную квартиру в микрорайоне Березовый у другого, платежей не последовало.
«Поскольку неплательщики не приняли мер к исполнению своих долговых обязательств, недвижимость была реализована с торгов», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов. – «Денежные средства перечислены взыскателям – банковским организациям».
Недвижимость ушла с молотка за 3 миллиона рублей.
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