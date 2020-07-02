2020-07-02T05:42:01+03:00
Общество

Из-за долгов по ипотеке недвижимость иркутян продали с торгов

Дом в Иркутском районе и квартиру в Березовом реализовали за 3 миллиона рублей
Мария КНЯЗЕВА
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Из-за долгов по ипотеке недвижимость иркутян продали с торговИз-за долгов по ипотеке недвижимость иркутян продали с торговФото: Алексей БУЛАТОВ
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Недвижимость двух иркутян пришлось продать с торгов, так они рассчитались с долгами перед кредитными организациями. Сибиряки не вносили ежемесячные взносы по ипотеке.

Когда к ним пришли судебные приставы, описали и арестовали имущество – дом и земельный участок в Иркутском районе у одного и 1-комнатную квартиру в микрорайоне Березовый у другого, платежей не последовало.

«Поскольку неплательщики не приняли мер к исполнению своих долговых обязательств, недвижимость была реализована с торгов», - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов. – «Денежные средства перечислены взыскателям – банковским организациям».

Недвижимость ушла с молотка за 3 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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