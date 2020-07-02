8025 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

2 Июль 2020 2020-07-02T05:28:26+03:00

Еще 239 диагнозов COVID-19 подтвердились за сутки в Приангарье

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В Иркутской области 2 июля количество случаев заражения коронавирусом возросло до 8025. За минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 239 заболевших.

«В больницах региона сейчас 1572 пациента», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «2740 человек лечатся амбулаторно».

За сутки из медучреждений выписали 225 выздоровевших. С начала пандемии в регионе с инфекцией справились уже 3603 заразившихся.

К несчастью, борьба с COVID-19 в Приангарье не обошлась без смертей. Только за минувшие сутки скончались пять человек, которых лечили от коронавируса. Трое из них умерли именно от инфекции, еще двое от других тяжелых болезней. Общее число умерших – 110. Из них у 50 причиной смерти является новая коронавирусная инфекция, у 60 заразившихся – иные заболевания.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

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Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU