Торфяники горят под Иркутском

2 Июль 2020 2020-07-02T14:09:31+03:00

Подразделения МЧС России задействованы в ликвидации торфяного пожара в Иркутском районе. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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В шести километрах от поселка Дорожный Иркутского района горят торфяники. Об этом в МЧС сообщили очевидцы. На место выехали сотрудники специализированной пожарно-спасательной части и пожарно-спасательной части № 1.

«Торфяное поле горит на площади 800 квадратных метров, - сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. В тушении участвуют 12 человек и задействованы три единицы пожарной техники. Также привлекли тяжелую технику дорожной службы».

Сложность тушения заключается в том, что на глубине происходит тление торфа. С помощью экскаватора перемешивают грунт, а пожарные проливают дымящиеся пласты залежей. Поселкам, которые находятся вблизи ЧП, ничего не угрожает.

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ИСТОЧНИК KP.RU