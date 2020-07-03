Продлен прием заявок на конкурс «Сделано в Приангарье»

3 Июль 2020 2020-07-03T08:05:08+03:00

Подать документы можно до 10 июля 2020 года

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В Иркутской области по инициативе главы региона Игоря Кобзева проходит конкурс «Сделано в Приангарье». В нем семь номинаций: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары народного потребления», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», «Продукция социальных предпринимателей», «Лучший стартап», «Лучший в отрасли».

Победители конкурса получат право размещать бренд «Сделано в Приангарье» на своей продукции как символ качества, получивший народную оценку.

Конкурс проводится в целях популяризации и продвижения продукции, произведенной на территории Иркутской области, поддержки местных товаропроизводителей. Прием заявок на участие в нем продлен до 10 июля.

– Интерес к конкурсу со стороны бизнес-сообщества большой. На сегодняшний день подано 57 заявок. И есть еще желающие. В связи с этим мы приняли решение о продлении срока приема заявок, пояснил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Оператором конкурса выступает Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутской области». Экспертами - представители органов власти, институтов развития, Центра стандартизации, метрологии и испытаний в Иркутской области, а также лидеры общественных организаций.

Предприятия, продукция которых будет признана лучшей, получат поддержку.

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