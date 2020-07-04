2020-07-04T08:10:03+03:00
Общество

Еще 283 пациента выздоровели от коронавируса в Иркутской области

Общее количество поборовших болезнь в регионе - 4172 человека
Любовь АРБАТСКАЯ
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Еще 283 пациента выздоровели от коронавируса в Иркутской областиЕще 283 пациента выздоровели от коронавируса в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области, по данным оперативного штаба на утро 4 июля, еще 283 человека выздоровели от коронавируса. Общее число тех, кто уже справился с болезнью, достигло 4172 человек. Цифры большие, что не может не радовать. Но это логично, ведь и зараженных много - за время пандемии подхватили заразу 8501 человек.

Умер 121 человек: 61 пациент - от коронавируса, а 60 - от иных болезней. Остальные проходят лечение. В медучреждениях лежат 1566 пациентов с коронавирусом, из них 94 - в тяжелой форме переносят инфекцию. А еще 2642 лечатся дома, у них течение болезни легкое.

В Иркутской области продолжается режим самоизоляции до 12 июля, сибирякам нужно носить медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра в людных местах, беречь здоровье - свое и близких. Особенно осторожны должны быть пенсионеры и люди с хроническими болезнями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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