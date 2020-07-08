2020-07-08T05:36:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области

Об этом 8 июля сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской областиТри пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Три пациента, которых лечили от коронавируса, умерли за сутки в Иркутской области. Причиной смерти двоих стал коронавирус, еще одного инфицированного – иные болезни. Общее число смертей в регионе с начала пандемии – 133: причиной смерти 70 из них стал коронавирус, еще 63 заразивших скончались от других тяжелых болезней. Также известно, что 92 человека в больницах области находятся в тяжелом состоянии.

«Всего в медучреждения области госпитализировано 1483 заразившихся», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «2616 заболевших получают необходимое лечение амбулаторно».

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 243 человек. Общее число случаев заражения в регионе с начала распространения новой коронавирусной инфекции – 9468.

Читайте также:

Завершены поиски пропавшей без вести фитнес-тренера из Иркутска Оксаны Совы (подробности)

Уголок Профессора истории на радио “Комсомольская правда”: как иркутяне защищали Россию во время наполеоновских войн

00:00
00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
120 человек погибли на пожарах с начала года в Иркутской области
Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Еще 243 случая заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области
12 жителей Иркутской области обвиняются в незаконных рубках
Пенсионер из Иркутска отдал мошенникам 365 тысяч рублей
Проезд по улице 3-я Железнодорожная закроют на две недели в Иркутске
Сибиряк пытался расстрелять бывшую жену и ее знакомого
Александр Ведерников: нужно расширить полномочия депутатов для более эффективной реализации нацпроектов
Медпункты для туристов создают на Ольхоне
Двухлетний мальчик выпал из окна квартиры в Иркутске
На пожаре в квартире пострадала жительница Ангарска
ТПП предлагает включить индустрию рекламы в перечень пострадавших отраслей экономики
Град, грозы и сильный ветер ожидаются с 7 по 9 июля в Иркутской области
Браконьер выловил омуля из Байкала на 138 000 рублей
К 2024 году количество туристов в Иркутской области должно вырасти на 80%