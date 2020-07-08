8 Июль 2020 2020-07-08T05:36:25+03:00

Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об этом 8 июля сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье

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Три пациента, которых лечили от коронавируса, умерли за сутки в Иркутской области. Причиной смерти двоих стал коронавирус, еще одного инфицированного – иные болезни. Общее число смертей в регионе с начала пандемии – 133: причиной смерти 70 из них стал коронавирус, еще 63 заразивших скончались от других тяжелых болезней. Также известно, что 92 человека в больницах области находятся в тяжелом состоянии.

«Всего в медучреждения области госпитализировано 1483 заразившихся», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «2616 заболевших получают необходимое лечение амбулаторно».

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 243 человек. Общее число случаев заражения в регионе с начала распространения новой коронавирусной инфекции – 9468.

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ИСТОЧНИК KP.RU