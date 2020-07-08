2020-07-08T06:04:45+03:00
Общество

120 человек погибли на пожарах с начала года в Иркутской области

В ночь на 8 июля в регионе произошло 10 пожаров
Мария КНЯЗЕВА
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120 человек погибли на пожарах с начала года в Иркутской области120 человек погибли на пожарах с начала года в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области с начала года зарегистрировано уже 4264 пожара. Такие данные приводят сотрудники МЧС.

«В 2020 году на пожарах погибли 120 человек, 92 получили травмы», - сообщают в ведомстве. – «696 удалось спасти».

За минувшие сутки 7 июля в регионе зафиксировано 16 возгораний в населенных пунктах, за ночь на 8 июля сообщалось о еще 10 пожарах. Этой ночью ожоги также получил один человек в городе Киренск. Загорелись два гаража на улице Матросова в микрорайне Мельничный. 37-летний мужчина был госпитализирован.

«Причиной пожара в этом случае стало неосторожное обращение с огнем при курении», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. – «Оба гаража сгорели полностью, удалось спасти от огня соседние строения».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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