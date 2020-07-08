8 Июль 2020 2020-07-08T13:08:16+03:00

Арсенал оружия нашли у владельца подпольного игрового салона в Ангарске. Фото: СУ СК России по Иркутской области

Изменить размер текста: A A

Два крупный игровых салона накрыли ангарские полицейские, следователи и сотрудники ФСБ. В подпольных клубах изъяли сразу 35 игровых автоматов, 7 игровых столов для проведения игры в покер, игральные карты для покера, фишки, выручку, документацию, сим-карты, и сотовые телефоны.

Но это еще не все. При обыске у одного из лидера группы нашли целый арсенал оружия и боеприпасов. Он хранил у себя пистолеты, ножи, и автомат Калашникова.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны, совершенные организованной группой», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Участникам преступной группы избрана мера пресечения. Сейчас разыскиваются их подельники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионер из Иркутска отдал мошенникам 365 тысяч рублей (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU