2020-07-08T13:08:16+03:00
Происшествия

Арсенал оружия нашли у владельца подпольного игрового салона в Ангарске

В Ангарске накрыли два нелегальных клуба
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Арсенал оружия нашли у владельца подпольного игрового салона в Ангарске. Фото: СУ СК России по Иркутской областиАрсенал оружия нашли у владельца подпольного игрового салона в Ангарске. Фото: СУ СК России по Иркутской области
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Два крупный игровых салона накрыли ангарские полицейские, следователи и сотрудники ФСБ. В подпольных клубах изъяли сразу 35 игровых автоматов, 7 игровых столов для проведения игры в покер, игральные карты для покера, фишки, выручку, документацию, сим-карты, и сотовые телефоны.

Но это еще не все. При обыске у одного из лидера группы нашли целый арсенал оружия и боеприпасов. Он хранил у себя пистолеты, ножи, и автомат Калашникова.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, вне игорной зоны, совершенные организованной группой», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Участникам преступной группы избрана мера пресечения. Сейчас разыскиваются их подельники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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