211 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области

9 Июль 2020 2020-07-09T05:10:50+03:00

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В Иркутской области 9 июля продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 211 человек. С начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заболели уже 9679.К счастью, из этого числа вылечели уже 5588 заболевших. Только за последние 24 часа выписку в связи с выздоровлением оформили 352 пациентам.

«Госпитализированными остаются 1458 заразившихся, 92 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2496 человек с диагнозом COVID-19 лечат амбулаторно».

Утром 9 июля Оперативный штаб Приангарья сообщает о новых смертях. За сутки 4 человека скончались от коронавируса. Общее число жертв уже 137: из них 74 умерли от коронавируса, еще 63 инфицированных от иных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU