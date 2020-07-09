211 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Иркутской области
В Иркутской области 9 июля продолжает расти число случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 211 человек. С начала пандемии в регионе новой коронавирусной инфекцией заболели уже 9679.К счастью, из этого числа вылечели уже 5588 заболевших. Только за последние 24 часа выписку в связи с выздоровлением оформили 352 пациентам.
«Госпитализированными остаются 1458 заразившихся, 92 из них находятся в тяжелом состоянии», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2496 человек с диагнозом COVID-19 лечат амбулаторно».
Утром 9 июля Оперативный штаб Приангарья сообщает о новых смертях. За сутки 4 человека скончались от коронавируса. Общее число жертв уже 137: из них 74 умерли от коронавируса, еще 63 инфицированных от иных заболеваний.
Читайте также:
Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 июля: проверено 12% населения (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU