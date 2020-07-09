2020-07-09T17:27:40+03:00
Происшествия

Ангарчанин «подарил» мошенникам полмиллиона рублей

Он назвал им номер своей банковкой карты
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Ангарчанин «подарил» мошенникам полмиллиона рублейАнгарчанин «подарил» мошенникам полмиллиона рублейФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную удочку аферистов попался 56-летний ангарчанин. Ночью ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником службы финансового мониторинга банка и предложила застраховать деньги, находящиеся на картах сибиряка. Для этого, дама попросила назвать код из смс-сообщения, а также три цифры, находящиеся на обороте карты. Мужчина поверил, назвал цифры, да еще и перевел на эту же карту деньги, находившиеся на других своих счетах.

Во время снятия денег, операцию приостановила настоящая служба безопасности, но аферистка убедила ангарчанина позвонить в банк и отменить блокировку. Мужчина еще несколько раз называл ей коды из сообщений, после чего у него списали около 500 тысяч рублей

- Мошенница пообещала перезвонить на следующий день, чтобы завершить процедуру «страхования», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Только после разговора ангарчанин понял, что стал жертвой аферистов. Сейчас по этому факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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