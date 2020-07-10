2020-07-10T05:09:01+03:00
Общество

Режим самоизоляции продлен в Иркутской области

Соответствующий указ подписал врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев
Мария КНЯЗЕВА
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Режим самоизоляции продлен в Иркутской областиРежим самоизоляции продлен в Иркутской областиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Ежедневный прирост заразившихся – больше двухсот человек. Такое положение заставляет власти региона продлить режим самоизоляции.

В этот раз режим самоизоляции решено продлить до 26 июля. Соответствующий указ врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева опубликован на сайте газеты «Областная».

Также сообщается, что режим самоизоляции могут не соблюдать те, кто уже переболел коронавирусом, у кого к инфекции появился иммунитет. Только это должно быть подтверждено выпиской из медкарты стационарного больного, либо справкой об амбулаторном лечении, либо положительным результатом при тестировании на наличие антител на коронавирусную инфекцию (иммуноглобулин G (IgG)).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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