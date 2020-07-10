10 Июль 2020 2020-07-10T05:25:37+03:00

Еще три человека с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Утром 10 июля власти Иркутской области сообщили о смерти еще трех пациентов от COVID-19 за сутки. Общее число жертв пандемии в регионе уже 140: 76 из них умерли от коронавируса, причиной смерти еще 64 заразившихся стали иные тяжелые болезни. Также известно, что в больницах региона в тяжелом состоянии сейчас находятся 90 пациентов.

«Госпитализировано 1423 человека с диагнозом COVID-19», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще 2595 человек с таким же заболеванием лечатся амбулаторно».

Из больниц за сутки выписали 139 выздоровевших. Всего же в регионе побороть инфекцию смогли 5727 заразившихся. Также за последние 24 часа коронавирус подтвердился еще у 206 сибиряков. Общее число случаев заражения в регионе – 9885.

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ИСТОЧНИК KP.RU