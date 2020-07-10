Иркутская область опустилась на 27 место во всероссийском рейтинге преступности

10 Июль 2020 2020-07-10T14:21:50+03:00

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Полицейские Иркутской области подвели итоги работы в первом полугодии 2020 года. По их результатам, выяснилось, что количество преступлений в Приангарье за это время сократилось на 10%. Таким образом, во всероссийском рейтинге уровня преступности, наш регион переместился с 16 места на 27 строчку.

- Выросла и раскрываемость преступлений, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сейчас она составляет 55%. Раскрыто 11 тысяч противоправных посягательств, восстановлены права 7 тысяч потерпевшим. По уголовным делам возмещен ущерб на 300 млн. рублей.

И еще немного статистики от полиции. На 15% (до 6 тысяч) сократилось число преступлений в общественных местах. В 3,5 раза стало меньше угонов автомобилей, в 2,5 раза – разбоев. По сравнению с прошлым годом на четверть меньше совершено грабежей.

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ИСТОЧНИК KP.RU