Пробки в Иркутске 13 июля 9 баллов: где самая протяженная

13 Июль 2020 2020-07-13T05:39:34+03:00

Этим утром пробки в Иркутске сосредоточены в Ленинском, Свердловском и Правобережном округах

Изменить размер текста: A A

Пробки в Иркутске 13 июля сковали часть Ленинского, Свердловского и Правобережного округов. Самый протяженный затор на улице Трактовая по направлению в центр города. Пробка здесь начинается от самой Узловой. «Стоят» Иркутный мост, ул. Боткина, ул. 2-я Железнодорожная, ул. Маяковского, Глазковский мост.

Иннокентьевский мост, а также прилегающая к нему улица Олега Кошевого утром 13 июля – свободны. Жителям Ленинского округа стоит выбираться из микрорайонов Ново-Ленино и Иркутск-2 именно этой дорогой. Правда, пробка здесь поджидает на улице Сурнова. Также по направлению в центр города.

В Правобережном округе красным цветом сервис Яндекс.Пробки показывает также участки улицы Баррикад.

Академический мост и подъездные пути к нему в доступе, заторов нет и на плотине ГЭС. Есть небольшие затруднения на улицах Байкальская, Карла Либкнехта, Депутатской, Советской, Ленина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU