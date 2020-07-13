Пробки в Иркутске 13 июля 9 баллов: где самая протяженная
Пробки в Иркутске 13 июля сковали часть Ленинского, Свердловского и Правобережного округов. Самый протяженный затор на улице Трактовая по направлению в центр города. Пробка здесь начинается от самой Узловой. «Стоят» Иркутный мост, ул. Боткина, ул. 2-я Железнодорожная, ул. Маяковского, Глазковский мост.
Иннокентьевский мост, а также прилегающая к нему улица Олега Кошевого утром 13 июля – свободны. Жителям Ленинского округа стоит выбираться из микрорайонов Ново-Ленино и Иркутск-2 именно этой дорогой. Правда, пробка здесь поджидает на улице Сурнова. Также по направлению в центр города.
В Правобережном округе красным цветом сервис Яндекс.Пробки показывает также участки улицы Баррикад.
Академический мост и подъездные пути к нему в доступе, заторов нет и на плотине ГЭС. Есть небольшие затруднения на улицах Байкальская, Карла Либкнехта, Депутатской, Советской, Ленина.
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ИСТОЧНИК KP.RU