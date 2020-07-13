13 Июль 2020 2020-07-13T11:27:26+03:00

После пожара в ЖК Сантоки, в Иркутске проверят все многоквартирные дома. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.

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После пожара, который 12 июля произошел в жилой многоэтажке ЖК Сантоки, все многоквартирные дома Иркутска проверят на пожарную безопасность. Такое поручение дал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. До 1 августа рейды будут проводить спасатели, полицейские и сотрудники управляющих компаний. Кстати, уже выяснилась причина пожара в ЖК Сантоки.

– Жилое помещение, в котором возник пожар, сдавалось посуточно, - отметил Игорь Кобзев. - На крыше жарили шашлыки. Соседи постоянно жаловались. Аиновных нужно привлечь к ответственности. Никто не имеет права действовать в ущерб людям, которые живут рядом. В этот раз обошлось без пострадавших, а могла произойти трагедия.

Игорь Кобзев поручил изучить состояние технических систем пожаротушения жилых домов. По словам главы региона, в многоквартирном доме в ЖК Сантоки они были в нерабочем состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU