2020-07-13T11:27:26+03:00
Общество

После пожара в ЖК Сантоки, в Иркутске проверят все многоквартирные дома

Такое поручение дал врио главы Приангарья Игорь Кобзев
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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После пожара в ЖК Сантоки, в Иркутске проверят все многоквартирные дома. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.После пожара в ЖК Сантоки, в Иркутске проверят все многоквартирные дома. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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После пожара, который 12 июля произошел в жилой многоэтажке ЖК Сантоки, все многоквартирные дома Иркутска проверят на пожарную безопасность. Такое поручение дал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. До 1 августа рейды будут проводить спасатели, полицейские и сотрудники управляющих компаний. Кстати, уже выяснилась причина пожара в ЖК Сантоки.

– Жилое помещение, в котором возник пожар, сдавалось посуточно, - отметил Игорь Кобзев. - На крыше жарили шашлыки. Соседи постоянно жаловались. Аиновных нужно привлечь к ответственности. Никто не имеет права действовать в ущерб людям, которые живут рядом. В этот раз обошлось без пострадавших, а могла произойти трагедия.

Игорь Кобзев поручил изучить состояние технических систем пожаротушения жилых домов. По словам главы региона, в многоквартирном доме в ЖК Сантоки они были в нерабочем состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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