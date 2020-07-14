"Если як злой, он будет хрюкать": из музея в Улан-Удэ сбежали дикие быки

14 Июль 2020 2020-07-14T10:47:20+03:00

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Яки сбежали из Этнографического музея в Улан-Удэ. Ушли, как бывалые гангстеры - во время ночной прогулки, сломав рогами калитку. Теперь диких быков разыскивают по всему городу и его окрестностям. Разозленные, что называется, "загнанные в угол" и испуганные, они могут быть опасны.

- Просим вас, если вы случайно увидели или встретили яков, не пугать их криками или сигналами машин. Животные и без того напуганы, поэтому не стоит подходить к ним близко. Хотя жители горных районов Бурятии давно одомашнили яков, это особые животные, которые предпочитают уединение. Опасны могут быть в брачный период, который начинается с приходом осени. Знайте, что если як начинает хрюкать, он недоволен – предупреждает горожан директор Этнографического музея народов Забайкалья Алексей Маладаев.

Часть яков, конечно, уже найдена и помещена "куда следует", то есть в стойло. Руководство и сотрудники этнографического музея сейчас ищут остальных. Оповещены экстренные службы города. Диковинные быки в условиях пригорода далеко не уйдут - это не их родные горы. О ЧП сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

ИСТОЧНИК KP.RU