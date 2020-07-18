18 Июль 2020 2020-07-18T16:28:55+03:00

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В эти выходные спасатели проводят рейды по пляжам Иркутской области. Главная цель этих проверок – донести до отдыхающих, что купаться в запрещенных местах опасно для жизни. Ведь в основном, там необследованное дно, подводные течения, и отсутствие поблизости спасателей.

Кстати, спасатели дают грустную статистику. За это лето на реках и озерах в Иркутской области при купании погибли уже 24 человека, из них 10 детей.

- Сейчас мы проверяем наиболее опасные для купания места: Теплые озера и в районе Квадратов на реке Ангаре, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Катера патрулируют акваторию Иркутского водохранилища. Добровольцы –из студенческого спасательного отряда проводят разъяснительную работу с отдыхающими в районе Набережной Иркутска.

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ИСТОЧНИК KP.RU