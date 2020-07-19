2020-07-19T06:12:51+03:00
Общество

Проезд на участке улицы Култукской закрыт в Иркутске

Там ремонтируют теплосети
Мария КНЯЗЕВА
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Проезд на участке улицы Култукской закрыт в ИркутскеПроезд на участке улицы Култукской закрыт в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске сейчас перекрыто много автодорог: где-то ремонтируют теплотрассу, где-то кладут новый асфальт. Так, сквозной проезд по улице Култукской на участке от пересечения с улицей Поленова до пересечения с улицей Красноказачьей также закрыли до конца месяца.

«Сквозной проезд закрыт в связи с проведением земляных работ по капитальному ремонту тепловых сетей», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Управиться с ремонтными работами специалисты планируют до 30 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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