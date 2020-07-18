Назван топ-10 самых оплачиваемых вакансий для врачей в Иркутске

18 Июль 2020 2020-07-18T10:47:19+03:00

Где эпидемиологу заработать 300, а стоматологу -имплантологу 150 тысяч, самые высокооплачиваемые вакансии для врачей

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Зарплаты высокие, но не такие уж фантастические, как может показаться. Врачей сейчас не хватает не только в России, но и в мире. Дефицитная профессия. Поэтому,разыскивая специалистов на особые условия труда и нагрузки, не скупятся. Это подтверждает топ-10 самых оплачиваемых вакансий для врачей в Иркутске, которые отобрал HeadHanter.

Большинство дорогостоящих вакансий для медиков предполагают работу на севере, в Братске, в Бодайбо. А самая высокооплачиваемая, вакансия врача -эпидемиолога, предполагает работу в вахтовом поселке.

«Врач-эпидемиолог сможет зарабатывать от 200 до 300 тысяч рублей в месяц. Ему предстоит организовывать и проводить мероприятия, направленные на недопущение распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, а также принимать первичные противоэпидемические меры на территории вахтового поселка (Иркутская область), в местах временного размещения прибывающих на вахту работников, а также в изоляторе», - рассказывает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

А всего только через этот популярный сервис работодатели на разных условиях разыскивают 400 медиков. Чаще всего это предложения для лечащих врачей (33%), младшего и среднего медперсонала (23%), а также для специалистов клинических исследований и лаборантов (17%). При этом отметим, что среди самых дорогих вакансий четыре позиции - для стоматологов.

КОНКРЕТНО

Топ-10 вакансий для врачей в Иркутске

1) Врач-эпидемиолог от 200 000 до 300 000 руб.

2) Стоматолог хирург-имплантолог от 150 000 руб. на руки

3) Стоматолог-ортодонт от 150 000 до 200 000 руб. до вычета налогов

4) Врач- стоматолог-ортодонт от 150 000 руб. до вычета налогов

5) Хирург-имплантолог от 100 000 руб. до вычета налогов

6) Врач анестезиолог-реаниматолог от 81 000 до 100 000 руб. на руки

7)Врач-терапевт участковый от 70 000 руб. до вычета налогов

8) Врач- эпидемиолог 60 000 руб. на руки

9) Врач ультразвуковой диагностики от 60 000 руб. до вычета налогов

10) Заведующий аптекой от 43 000 руб. на руки

ИСТОЧНИК KP.RU