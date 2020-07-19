Металлические изделия 19 века можно увидеть в Иркутске в День металлурга

19 Июль 2020 2020-07-19T10:00:06+03:00

В День металлурга в Иркутске можно посмотреть металлические изделия 19 века. Фото: Музей истории г. Иркутска

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Накануне профессионального праздника тех, чья жизнь связана с производством металла, в Иркутске открылась выставка «Металл, охраняющий дом». Экспозицию сибиряки могут найти в Музее городского быта. В ней – более полусотни предметов второй половины ХIХ и начала ХХ века из разного металла - латуни, меди и железа.

«Расположена выставка в старинной усадьбе неспроста», - рассказали в пресс-службе Музея истории горда Иркутска. – «Авторы таким образом хотят показать важность незаметных металлических изделий при использовании их в домашнем быту странных домов».

Посмотреть на металлические изделия можно будет до конца года.

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ИСТОЧНИК KP.RU