19 Июль 2020 2020-07-19T13:12:30+03:00

Коронавирус подтвердился еще у 178 человек в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об этом сообщили 19 июля в правительстве региона

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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Но радует, что вот уже несколько дней прирост заболевших – менее двух сотен. Сегодня, 19 июля, это число и вовсе самое небольшое за последнее время – за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 178 человек.

«Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии 11 625», - сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области.

К счастью, большее число заболевших – 7 398 – уже выздоровели. Только за минувшие сутки из больниц выписали 232 пациента.

К несчастью, еще три человека умерли от коронавируса за минувшие сутки. Общее число смертей 163: из них 95 человек скончались от COVID-19, причиной смерти еще 68 стали иные заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU