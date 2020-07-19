19 Июль 2020 2020-07-19T13:15:21+03:00

Три человека скончались от коронавируса за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Кажется, что пик заболеваемости коронавирусом в Иркутской области пройден. С 13 числа ежедневно прирост числа заболевших идет на спад. Как сообщили сегодня, 19 июля, в пресс-службе правительства Иркутской области, за минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился 178 человек.

Но, к сожалению, количество смертей прибавляется ежедневно. За сутки в регионе скончались еще три пациента от коронавируса. Общее число смертей в Приангарье с начала распространения пандемии 163.

«Из них 95 человек умерли от коронавируса, 68 инфицированных от иных заболеваний, не связанных с COVID-19», - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Стоит отметить, что из общее числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 11 625 – выздоровели уже больше половины пациентов – 7 398. Только за минувшие сутки из медучреждений выписали 232 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU