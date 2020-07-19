Актер Стивен Сигал прилетит на Байкал

19 Июль 2020 2020-07-19T14:49:25+03:00

В планах у мастера боевых искусств также поездка в Иволгинский дацан в Бурятии

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Завтра, 20 июля, в соседней Бурятии будут встречать звезду мирового масштаба - знаменитого актера, режиссера, кинопродюсера Стивена Сигала. Пробудет Стивен в республике целую неделю.

- В планах у Сигала – тренировка со спортсменами республики, посещение озера Байкал, знаменитого острова Ольхон, - сообщает пресс-служба Республики Бурятия. – Также актер планирует поездку в центр буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана.

Отмечается, что голливудская знаменитость, мастер боевых искусств (7 дан айкидо) также хочет познакомиться с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе и в целом бурятского народа.

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ИСТОЧНИК KP.RU