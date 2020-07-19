Актер Стивен Сигал прилетит на Байкал
Завтра, 20 июля, в соседней Бурятии будут встречать звезду мирового масштаба - знаменитого актера, режиссера, кинопродюсера Стивена Сигала. Пробудет Стивен в республике целую неделю.
- В планах у Сигала – тренировка со спортсменами республики, посещение озера Байкал, знаменитого острова Ольхон, - сообщает пресс-служба Республики Бурятия. – Также актер планирует поездку в центр буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана.
Отмечается, что голливудская знаменитость, мастер боевых искусств (7 дан айкидо) также хочет познакомиться с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе и в целом бурятского народа.
Читайте также:
Сергей Зверев отмечает 57-летие на Байкале: «Сам себе завидую!». Ест клубнику с малиной, вдыхает свежий байкальский воздух и мечтает о настоящей русской бане [фото]
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08
ИСТОЧНИК KP.RU