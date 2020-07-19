2020-07-19T14:49:25+03:00
Звезды

Актер Стивен Сигал прилетит на Байкал

В планах у мастера боевых искусств также поездка в Иволгинский дацан в Бурятии
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Актер Стивен Сигал прилетит на БайкалАктер Стивен Сигал прилетит на БайкалФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Завтра, 20 июля, в соседней Бурятии будут встречать звезду мирового масштаба - знаменитого актера, режиссера, кинопродюсера Стивена Сигала. Пробудет Стивен в республике целую неделю.

- В планах у Сигала – тренировка со спортсменами республики, посещение озера Байкал, знаменитого острова Ольхон, - сообщает пресс-служба Республики Бурятия. – Также актер планирует поездку в центр буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана.

Отмечается, что голливудская знаменитость, мастер боевых искусств (7 дан айкидо) также хочет познакомиться с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе и в целом бурятского народа.

Читайте также:

Сергей Зверев отмечает 57-летие на Байкале: «Сам себе завидую!». Ест клубнику с малиной, вдыхает свежий байкальский воздух и мечтает о настоящей русской бане [фото]

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актер Стивен Сигал прилетит на Байкал
Три человека скончались от коронавируса за сутки в Иркутской области
Коронавирус подтвердился еще у 178 человек в Иркутской области
Металлические изделия 19 века можно увидеть в Иркутске в День металлурга
Проезд на участке улицы Култукской закрыт в Иркутске
Спасатели проводят рейды по пляжам Иркутской области
Утечки топлива в Байкал от совершившего жесткую посадку частного самолета нет
В Бурятии осудили двух братьев, которые до смерти забили прохожего
Назван топ-10 самых оплачиваемых вакансий для врачей в Иркутске
Покупатель внедорожника из Ангарска стал жертвой мошенников
Число выздоровевших от коронавируса в Иркутской области превысило 7 тысяч
Еще 185 случаев заражения COVID-19 подтвердились в Иркутской области
Жительница Иркутской области незаконно получала пособие по безработице
Убийцу жителя Осинского района нашли в Грузии
Жительница Ангарска отдала 600 тысяч за снятие порчи
Результаты ЕГЭ 2020 по литературе, информатике и географии известны в Иркутске