20 Июль 2020 2020-07-20T04:42:21+03:00

Еще у 181 человека подтвердился коронавирус в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За минувшие стуки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 181 человека. Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии – 11 806.

Радует, что из этого числа выздоровели больше половины заразившихся – 7492. За последние 24 часа из больниц выписали 94 поправившихся.

«Госпитализированными 20 июля остаются 1 215 человек, из них 91 пациент в тяжелой форме», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2936 заболевших лечат амбулаторно».

К сожалению, борьба с новой коронавирусной инфекцией и в нашем регионе не обошлась без жертв. Умерли 163 инфицированных: 95 из них от коронавируса, еще 68 от иных заболеваний.

Читайте также:

Иркутский адвокат Роман Кравцов о коронавирусе: «Я был одной ногой на том свете». История выздоровления 43-летнего иркутянина (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU