2020-07-20T04:42:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Еще у 181 человека подтвердился коронавирус в Иркутской области

Количество случаев заражения продолжает расти 20 июля в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
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Еще у 181 человека подтвердился коронавирус в Иркутской областиЕще у 181 человека подтвердился коронавирус в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За минувшие стуки диагноз COVID-19 подтвердился еще у 181 человека. Общее число случаев заражения в регионе с начала пандемии – 11 806.

Радует, что из этого числа выздоровели больше половины заразившихся – 7492. За последние 24 часа из больниц выписали 94 поправившихся.

«Госпитализированными 20 июля остаются 1 215 человек, из них 91 пациент в тяжелой форме», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 2936 заболевших лечат амбулаторно».

К сожалению, борьба с новой коронавирусной инфекцией и в нашем регионе не обошлась без жертв. Умерли 163 инфицированных: 95 из них от коронавируса, еще 68 от иных заболеваний.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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