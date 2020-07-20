Прокуратура приняла меры к недобросовестному застройщику в Тулуне

20 Июль 2020 2020-07-20T12:55:21+03:00

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Прокуратура Иркутской области обеспечила постоянный надзор за аварийно-восстановительными работами в пострадавших от наводнения территориях региона. В результате выявлено неисполнение обязательств по сдаче жилых домов в микрорайоне «Березовая роща» на протяжении более 6 месяцев. Ряд семей, недовольных темпами и качеством строительства жилья, уже выразили намерение о расторжении трехсторонних договоров подряда.

Тулунской межрайонной прокуратурой в подрядную организацию ООО «ЭкоЛайф» внесено представление с требованием принять неотложные меры по завершению строительных работ. Для устранения нарушений прокуратура будет принимать комплекс мер реагирования, вплоть до уголовно-правовой оценки.

Напомним, что ранее глава Приангарья Игорь Кобзев назвал затягивание сроков сдачи жилья в Тулуне саботажем. На компанию «Эколайф» руководителю региона жаловались и жители Тулуна, которые не могут дождаться своих квартир, и рабочие предприятия, вовремя не получающие зарплату.

– Рабочие вынуждены уходить с объектов, чтобы найти другой источник дохода. Я подключил Государственную инспекцию труда и прокуратуру. Если такие факты подтвердятся, последуют уголовные дела. Все, кто смеет химичить со строительными контрактами, получат по полной программе, - заявил Игорь Кобзев.

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