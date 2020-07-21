17-летний подросток забрался на Мемориал Воинской Славы в Братске

21 Июль 2020 2020-07-21T14:50:29+03:00

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Полицейским из Братска удалось по горячим следам найти и задержать 17-летнего подростка, который залез на 26-метровый Мемориал Воинской Славы. Видео, необдуманного поступка парня сняли его друзья. Позже ролик появился в соцсетях. Полицейским он объяснил свое поведение тем, что просто хотел показать свою смелость и ловкость сверстникам. Теперь ему предстоят беседы с инспекторами по делам несовершеннолетних.

- Его родителей привлекут к административной ответственности по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Известно, что ранее парень не попадал в поле зрения полицейских. За свой поступок он уже извинился и пообещал, что больше такого не повторится.

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ИСТОЧНИК KP.RU