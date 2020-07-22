Герои среди нас: фельдшер Усольской больницы кинулась в пламя за ребенком

22 Июль 2020 2020-07-22T06:16:56+03:00

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Фельдшер-акушер Усольской центральной районной больницы Татьяна Пороева спасла ребенка в поселке Белореченском. Поздно вечером, заметив со своего балкона густой дым и языки пламени в окнах дома напротив, она бросилась к месту пожара.

Медработник сразу подумала о том, что в горящей квартире могут быть дети. Поэтому не раздумывала ни секунды. Татьяна Пороева быстро добежала до соседнего дома. По пути она кричала, звала соседей на подмогу, а уже в подъезде стучала во все двери.

– Вечером почти все были дома. Люди пришли на помощь. Без них я бы не справилась, не смогла бы войти в горящую квартиру, - рассказала фельдшер.

Когда дверь удалось открыть, коридор был в огне. Соседи подносили Татьяне воду, и она, буквально проливая себе дорогу, добралась до комнаты, в дальнем углу которой лежал четырехлетний малыш. Ребенок был без сознания. Татьяна Пороева вынесла его на улицу, где уже стояла машина скорой помощи. С отравлением угарным газом и ожогами мальчика доставили в больницу. Он выжил!

Татьяна Пороева родилась в Усольском районе и работает в местной больнице уже десять лет. В поселке Белореченском ее все знают и уважают за доброту и профессионализм. А теперь она и вовсе герой села!

– Замечательно, что есть люди, которые готовы рисковать собственной жизнью ради спасения других. Мы благодарны Татьяне Пороевой и гордимся ей, – сказал глава Белореченского муниципального образования Сергей Ушаков.

ИСТОЧНИК KP.RU