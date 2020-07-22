Мошенник, представляясь сантехником, обманывал пенсионерок из Братска

22 Июль 2020 2020-07-22T06:43:55+03:00

Задержанный аферист был судим уже 9 раз

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В Братске задержали мошенника, который придумал преступную схему, как «подзаработать» на обмане пожилых женщин. Он приходил к пенсионеркам старше 70 лет под видом сантехника. Рассказывал им о надуманных проблемах в доме и предлагал устранитьл юбую неполадку. Затем мужчина брал деньги на якобы необходимые материалы для выдуманного ремонта, оставлял записку с чужими именем и номером телефона, и скрывался. Таким образом, ему удалось обвести вокруг пальца трех доверчивых женщин.

Лжесантехником оказался 33-летний местный житель, который уже был судим целых 9 раз. Теперь, он в очередной раз помещен под стражу.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU