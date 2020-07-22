Пострадавшие от наводнения в Тулуне получили ключи от новых квартир

22 Июль 2020 2020-07-22T08:46:42+03:00

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В микрорайоне Угольщиков Тулуна 21 июля состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. Новоселье справят 66 семей. Они будут жить в трех двухэтажных домах.

- В Тулуне праздник. Жители, которые пострадали от наводнения в 2019 году, получают свое жилье. Комфортное и безопасное. Мы долго шли к этому. Теперь ввод домов идет в плановом порядке. Рядом с ними строятся социально значимые объекты. До конца года мы должны выполнить задачу, которую поставил президент: предоставить пострадавшим семьям жилье, - отметил исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что после наводнения в Тулуне возводят два новых микрорайона – Угольщиков и Березовая роща. В первом из них под застройку выделено 9,5 гектаров земли. Помимо трех уже построенных двухэтажных домов здесь возводится еще шесть восьмиэтажек на 496 квартир. Готовность объектов в настоящее время составляет 12%. Также в микрорайоне Угольщиков в рамках социального партнерства завершается строительство школы на 1275 мест. Она откроет свои двери 1 сентября. К концу года будет готово инфекционное отделение Тулунской районной больницы. А в 2021 году рядом с ним появится физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым полем и универсальным залом. Кроме того, заключены контракты на строительство детской поликлиники на 200 посещений в смену и детского сада на 140 мест.

Площадь второго микрорайона, Березовой Рощи, составляет 423,9 гектаров. На первом этапе осваивают 143,6 га. Сейчас здесь строится 149 индивидуальных домов, 15 из них уже готовы, в 55 идут отделочные работы. К каждому прилагается земельный участок площадью 15 соток. Также разрабатывается документация для возведения в этом микрорайоне детского сада на 220 мест, легкоатлетического манежа ДЮСШ, школы на 1275 мест.

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