23 Июль 2020 2020-07-23T05:43:48+03:00

Еще 171 человек заразился коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По состоянию на 23 июля в Приангарье уже 12323 заболевших

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В Иркутской области 23 июля вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки COVID-19 заразился еще 171 человек. Таким образом, за все время распространения инфекции, в нашем регионе зафиксировано уже 12323 заболевших. Такие данные приводит оперативный штаб правительства Иркутской области.

Госпитализировано на данный момент 1037 сибиряков, у 87 из них болезнь протекает в тяжелой форме. 2761 лечатся амбулаторно. Увы, за минувшие сутки от коронавируса умер еще один житель Приангарья. В общей сложности от COVID-19 у нас скончались 103 человека. 70 умерли от заболеваний, не связанных с новой инфекцией. По этой причине за сутки умер еще один пациент.

Есть и приятные новости. Болезнь победили еще 219 жителей Иркутской области. В общей сложности выздоровели уже 8352 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU