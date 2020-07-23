Еще 171 человек заразился коронавирусом в Иркутской области
В Иркутской области 23 июля вновь увеличилось число заболевших коронавирусом. За сутки COVID-19 заразился еще 171 человек. Таким образом, за все время распространения инфекции, в нашем регионе зафиксировано уже 12323 заболевших. Такие данные приводит оперативный штаб правительства Иркутской области.
Госпитализировано на данный момент 1037 сибиряков, у 87 из них болезнь протекает в тяжелой форме. 2761 лечатся амбулаторно. Увы, за минувшие сутки от коронавируса умер еще один житель Приангарья. В общей сложности от COVID-19 у нас скончались 103 человека. 70 умерли от заболеваний, не связанных с новой инфекцией. По этой причине за сутки умер еще один пациент.
Есть и приятные новости. Болезнь победили еще 219 жителей Иркутской области. В общей сложности выздоровели уже 8352 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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