Строительство дороги по острову Ольхон возможно

23 Июль 2020 2020-07-23T13:05:39+03:00

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В Законодательном Собрании Иркутской области с участием заместителя министра природных ресурсов и экологии России Еленой Пановой, депутатов Госдумы и ЗС региона, главы Приангарья Игоря Кобзева, представителей федеральных ведомств прошло совещание по вопросам развития центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Его провел глава регионального парламента Александр Ведерников.

- Сегодня между органами власти Иркутской области и федеральным центром выстраиваются конструктивные отношения. Мы вместе включились в совместную работу по решению важных региональных проблем. Наиболее острая из них – сохранение экосистемы Байкала и развитие поселений, расположенных на его берегах. Пришло время разобраться, как в рамках законодательства и всех имеющихся возможностей выстроить баланс между интересами жителей прибайкальских районов и сохранением Байкальской природной территории, – отметил председатель ЗС.

Елена Панова сообщила, что в настоящее время готовятся изменения в положение о нацпарке, касающиеся его зонирования и режимов. Также она заявила, что нет противоречий в отношении строительства дороги на Ольхон – необходимо только подготовить проект, рассчитанный на три года. С берегоукреплением в поселке Листвянка тоже нет проблем – нужен проект для включения в федеральную программу. Возможно и строительство социальных объектов и жилья на земельных участках, на которые есть правоустанавливающие документы.

Также группой депутатов в Госдуму внесен проект закона, которым предлагается разрешить передачу участков в границах нацпарка в областную, а затем и в муниципальную собственность при соблюдении природоохранных требований. Для этого необходимо установить границы как национального парка, так и населенных пунктов. Этим же законопроектом предусматривается возможность выделения участков под сады и огороды. Кроме того, корректируется перечень видов запрещенной на прибайкальских территориях видов деятельности, что позволит урегулировать вопрос строительства жилья, школ, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU